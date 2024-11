Due malviventi hanno aggredito e poi rapinato il proprietario di un distributore di benzina che stava depositando 30.000 in banca

Roccella Jonica (RC) – Il proprietario di un distributore di benzina è stato aggredito e rapinato a Roccella Jonica. L’uomo, 59 anni si trovava nei pressi della banca Carime quando, due malviventi armati e con il volto coperto da caschi integrali, lo hanno avvicinato e colpito alla testa per poi portargli via quasi 30.000 euro in contanti che la vittima stava per versare presso l’istituto di credito. I due dopo la rapina sono fuggiti a bordo di un ciclomotore rosso mentre il malcapitato è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Locri dove è stato dimesso con 20 giorni di prognosi a causa di un “trauma cranico”. In seguito alle ricerche svolte dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Roccella è stato individuato il ciclomotore utilizzato per la fuga mentre i due malviventi sono ancora ricercati. Gli operanti stanno anche vagliando tutti gli impianti di videosorveglianza che servono la zona, allo scopo di individuare eventuali elementi utili alla prosecuzione delle indagini.