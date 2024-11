I Carabinieri, con l'ausilio della squadra Cacciatori, ha arrestato tre persone dopo aver individuato una piantagione di canapa grande quanto tre campi di calcio. Sequestrati anche 92 kg di marijuana, già essiccata.

Due le piantagioni di canapa sequestrate dai militari, in contrada Cola a Roccella Jonica e in località Crini di Martone. In tutto sono state individuate oltre duemila piante, e 92 kg di marijuana già pronta ad essere immessa sul mercato. Sequestro dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Il materiale, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è già stato distrutto.



Gli arrestati sono Lorenzo Bruzzese (46), Rocco Sainato (33) e Giovanni Schirripa (49).