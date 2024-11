Un’alta colonna di fumo si è alzata questa mattina, intorno alle 8, da una banchina del Porto delle Grazie, a Roccella Marina, in provincia di Reggio Calabria. Ad andare a fuoco è stata una barca di circa 10 metri usata in passato dai migranti e ancorata nello scalo assieme alle altre carrette del mare utilizzate per i viaggi sulla rotta turca.

Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco, e gli uomini di capitaneria, finanza e carabinieri. Ignote per ora le cause dell’incendio su cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce.