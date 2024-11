Si indaga sulle cause dell'incendio nella periferia nord di Reggio Calabria. Approfondimenti delle forze dell'ordine nei confronti di una persona che potrebbe essere collegata all'incendio

Un grave incendio si è sviluppato questo pomeriggio sulla via Marina di Catona, alla periferia nord di Reggio Calabria. Sul posto sono giunti gli equipaggi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Viale Europa che hanno provveduto immediatamente allo spegnimento delle fiamme che si levavano alte dall’interno di una proprietà privata, interessando delle abitazioni. Momenti di tensione per i numerosi bagnanti che affollavano la spiaggia catonese, meta di numerosi vacanzieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio avrebbe delle cause dolose. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che stanno approfondendo la posizione di una persona che si trovava in loco e che, stando a quanto riferito, potrebbe essere collegata al rogo. Si attendono sviluppi in merito.

Per coadiuvare i vigili del fuoco nello spegnimento delle fiamme è giunto anche un elicottero.