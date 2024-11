L'uomo già noto alle Forze dell'ordine è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della madre

A Rosarno (RC), i Carabinieri hanno tratto in arresto Rocco Sibio, di anni 40, già noto alle Forze dell'ordine, in esecuzione al provvedimento dell' applicazione di misura di sicurezza provvisoria emessa dal Tribunale di Palmi, poiché resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, per fatti commessi in Palmi dall'anno 2008, contro la di lui madre