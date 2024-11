I carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato a Rosarno un ragazzo del posto, ventenne, incensurato, per possesso di arma clandestina. Durante una perquisizione domiciliare, dopo accurate ricerche, i militari hanno rinvenuto un fucile a pompa, marca Remington calibro 12, con matricola non riconosciuta in ambito nazionale, e munizioni dello stesso calibro.

Il giovane, incensurato, al termine dell’udienza di convalida è stato posto agli arresti domiciliari, mentre l’arma, perfettamente funzionante, e il munizionamento sono stati posti sotto sequestro.