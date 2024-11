Una donna di nazionalità ucraina, P.T., 54 anni, è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi in un appartamento di Rosarno. La straniera prestava servizio come badante a un anziano del luogo, ed è stato l’uomo stesso ad allertare il 118 una volta rinvenuto il corpo senza vita nella propria abitazione. Con tutta probabilità dovrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali, ma la Procura di Palmi ha disposto l’autopsia per accertarne le effettive cause. Sul posto i carabinieri della locale tenenza.