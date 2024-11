Nuova intimidazione contro un amministratore calabrese. Si tratta dell'assessore Bonelli, del Pd, a cui è stata bruciata la Bmw. L'incendio è di origine dolosa.

La Bmw di Francesco Bonelli è stata data alle fiamme, come hanno ricostruito i carabinieri e gli inquirenti, subito intervenuti sul posto per chiarire le dinamiche. Un'altra intimidazione, contro un assessore della giunta guidata dal sindaco Elisabetta Tripodi, da sempre impegnata contro la 'ndrangheta, impegnata a contrastarne le infiltrazioni nell'amministrazione. Bonelli è da quattro anni assessore alla Cultura, istruzione e innovazione tecnologica nella giunta guidata dalla Tripodi. Tantissimi i messaggi di solidarietà giunti all'assessore, in particolare degli esponenti reggini del Partito Democratico, da Sebi Romeo a Nicola Irto.

Enza Bruno Bossio: "L’incendio dell’auto dell’assessore di Rosarno Francesco Bonelli è solo l’ultimo di serie di atti intimidatori che sembra avere come matrice comune l’attacco alla Giunta Comunale guidata dal sindaco Elisabetta Tripodi.

Lo stesso assessore Bonelli aveva già subito, all’inizio della esperienza amministrativa della Giunta Tripodi, un analogo attentato incendiario. Quanto sta accadendo a Rosarno non può essere assolutamente sottovalutato.

Auspico che su autori e mandanti di questi gravi atti intimidatori le forze dell’ordine e della magistratura facciano al più presto piena luce.

Nell’esprimere all’assessore Francesco Bonelli e a tutta l’amministrazione comunale guidata da Elisabetta Tripodi la mia piena e sentita solidarietà umana e politica in questo momento difficile ho ritenuto opportuno interessare l’on. Rosy Bindi di quanto è accaduto affinché la Commissione Antimafia possa interessarsi del caso Rosarno".