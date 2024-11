Per l’uomo disposto l’obbligo di firma tre giorni a settimana in attesa del processo. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale

Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di P.S. di Gioia Tauro hanno arrestato un cittadino extracomunitario resosi responsabile di una violenta aggressione ai danni di un altro straniero e di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, mentre gli agenti stavano percorrendo la ss18 all’altezza di Rosarno, hanno notato un uomo che presentava una vistosa ferita all’occhio. Nel chiedere aiuto, confermava di essere stato colpito poco prima con un pugno.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, gli agenti hanno individuato il sospettato, il quale, nel tentativo di eludere l’arresto, ha attirato i poliziotti in un vicolo con la scusa di recuperare un documento. Qui, dopo aver recuperato una sbarra di ferro, ha minacciato gli operatori. Per l’uomo disposto l’obbligo di firma tre giorni a settimana, in attesa del processo.