Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno notato che all'intercapedine del manufatto si accedeva tramite un pannello in mattoni a scorrimento, con congegno di apertura elettrico. E' probabile che il rifugio sia stato utilizzato proprio da Rocco Bellocco durante la latitanza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno individuato un bunker all'interno di un' abitazione di campagna di proprietà di Rocco Bellocco pluripregiudicato e attualmente detenuto. In particolare dopo accurate perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno notato che all’intercapedine del manufatto, rinvenuta nel vano cucina, si accedeva tramite un pannello in mattoni a scorrimento, delle dimensioni di cm. 60X60, con congegno di apertura elettrico. Le dimensioni del rifugio, una volta avuto l’accesso, erano di mt. 1 di larghezza, 0,5 di lunghezza e 2,5 di altezza. All’interno erano, inoltre, presenti 3 prese d’aria ed il vano risultava fornito di energia elettrica. Data la conformazione del nascondiglio, gli investigatori sono certi si trattasse di un rifugio momentaneo da utilizzare nel caso di perquisizioni da parte delle forze dell'ordine o ancor peggio per assicurarsi l’irreperibilità nella sempre critica fase dell’esecuzione di misure cautelari.

In considerazione del proprietario della masseria, è ipotizzabile che il bunker sia stato utilizzato proprio da Rocco Bellocco che in passato è anche riuscito a sottrarsi a provvedimenti restrittivi dandosi alla latitanza.

Ultimate le operazioni, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro l’intero immobile per poter esperire degli accertamenti più specifici.