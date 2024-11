Dopo le dimissioni di dieci consiglieri di minoranza e di un’esponente della maggioranza è finita l’esperienza di Elisabetta Tripodi alla guida della città di Rosarno

Rosarno - Il consiglio comunale di Rosarno è stato sciolto. Elisabetta Tripodi, eletta quattro anni fa nelle file del centrosinistra, non è più il sindaco della città. Dopo le dimissioni contestuali di 10 consiglieri di opposizione a cui, però, si è aggiunto anche l'esponente di maggioranza, Domenica Varrà, finisce l'esperienza di Elisabetta Tripodi alla guida dell'amministrazione comunale rosarnese. “Erano due anni e mezzo – spiega la Tripodi– che eravamo in questa situazione”. Sono dispiaciutissima per la situazione – continua l’ex sindaco - non per me, ma per la città. Si era finalmente invertita la rotta. Avevamo appaltato opere per 30-35 milioni di euro e si stavano realizzando tutte in tempi veloci per un unico mandato”.