Da stamane non si hanno più notizie di Pasquale Carbone, 60 anni, fruttivendolo di via San Bartolomeo, nel centro storico di Rossano. Sposato e padre di due figli, è uscito di casa come ogni mattina, ma non è mai arrivato al suo negozio. Il suo cellulare risulta spento, e negli ospedali della zona non ci sono tracce del suo passaggio.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 8.30 dalla moglie, che non trovandolo nel negozio e non riuscendo a contattarlo al cellulare, ha iniziato a preoccuparsi. A diffondere l’appello sui social è stato il figlio Giuseppe, che ha riportato un dettaglio importante: l’ultimo avvistamento di Pasquale risale alle 9.30, all’autostazione di Cosenza, dove è arrivato in autobus.

Al momento della scomparsa indossava un pantalone di velluto marrone e un giubbotto invernale grigio-verde. Aveva con sé una busta di plastica e, secondo i familiari, non è solito allontanarsi da Rossano senza avvisare. La famiglia chiede aiuto: chiunque abbia informazioni può contattarli direttamente o rivolgersi alle autorità già allertate.