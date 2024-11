L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori in contrada Petraro, immobilizzato e portato in salvo

Nel primo pomeriggio di oggi, il Soccorso alpino e speleologico Calabria ha soccorso un uomo di Rossano di 70 anni dopo essere stato allertato dalla Centrale operativa 118 di Cosenza.

L'anziano si trovava in campagna, in contrada Petraro, quando è caduto mentre si stava approvvigionando di acqua, fratturandosi il femore. Sul posto - una zona molto impervia - è giunta una squadra del Soccorso Alpino del Pollino con un medico, già di stanza a Campotenese per il servizio di guardia attiva, insieme ad una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Camigliatello.

I soccorritori hanno raggiunto il malcapitato e provvedendo ad immobilizzarlo. Dopo un breve trasporto in barella, l’uomo è stato affidato all'equipe del 118 giunta al punto utile più vicino.

A supporto, è intervenuta una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.