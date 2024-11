Sono stati trasportati d'urgenza in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. L'aggressore si è dato alla fuga, carabinieri al lavoro per raccogliere testimonianze

Momenti di paura nella zona industriale di Rossano, dove due fratelli di 39 e 33 anni sono stati vittime di una brutale aggressione all'interno di un'officina. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Nicola Giannettasio. Il più giovane dei due ha riportato ferite da arma da taglio, presumibilmente a seguito di un accoltellamento, mentre l’altro presenta ferite di vario genere.

Secondo le prime indiscrezioni, l'autore dell'aggressione sarebbe un pregiudicato, che si è dato alla fuga subito dopo l'episodio. Le forze dell'ordine, arrivate rapidamente sul posto, stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire alle motivazioni dietro il gesto. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e un’ambulanza del 118. I due fratelli non sono in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno cercando di raccogliere testimonianze e dettagli utili per rintracciare l’aggressore, che al momento risulta irreperibile. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'aggressione.