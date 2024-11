Tentano un furto in pieno centro urbano. Armati di bastone rompono la vetrina e si dirigono verso la cassa. I malviventi non fanno i conti, però, con il momento difficile che vive il commercio e la conferma arriva dal registratore di cassa praticamente vuoto. È accaduto intorno alle 22.12 di iera sera nella centralissima Via Regina Margherita allo scalo dell’area urbana di Rossano.

Sul posto si è portata una volante del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, i cui agenti hanno avviato le indagini.

È in atto «un’autentica lotta alla sopravvivenza», commenta il titolare nel negozio che per tutta la notte è stato costretto a sorvegliare il punto vendita in quanto sprovvisto, l’esercizio, di saracinesca. «Siamo alla deriva – continua il titolare - dobbiamo combattere anche con chi delinque. Da oltre dieci giorni non ci sono incassi, non sappiamo come andare avanti».