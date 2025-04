Nel tardo pomeriggio di lunedì, attorno alle ore 19, un incidente tra due automobili in via Piave, a Rossano, ha innescato una pericolosa escalation. Uno dei conducenti, un uomo residente nel territorio, visibilmente agitato e in stato alterato, avrebbe cominciato a inveire contro i militari intervenuti per i rilievi.

A bordo dell’auto di servizio, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri era intervenuta per gestire la situazione, quando un gruppo di circa venti persone si sarebbe radunato attorno ai militari. L'atmosfera è rapidamente degenerata: urla, spintoni e, secondo quanto ricostruito, un’aggressione fisica ai danni dei due carabinieri.

Militari feriti, due arresti

I militari, colti di sorpresa, sono riusciti a lanciare l’allarme via radio. Sul posto sono sopraggiunti rapidamente altri colleghi per riportare l’ordine. Due uomini, entrambi tra i 30 e i 40 anni, sono stati identificati, bloccati e arrestati. Sono stati trasferiti nella casa circondariale di Castrovillari. I due carabinieri aggrediti sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure del caso. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

Zona presidiata

L’episodio si è verificato allo sbocco via Margherita, una delle arterie principali dell’area urbana di Rossano provocando sconcerto tra i residenti e rallentamenti alla circolazione. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare eventuali altri responsabili coinvolti nell’aggressione.