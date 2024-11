L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Cosenza dove versa in gravi condizioni. Aperta un’inchiesta

Un uomo di 49 anni e' rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio di ieri, nel corso di una battuta di caccia. E' avvenuto a Rossano, in contrada Monachelle, intorno alle ore 18,00 di ieri. L'uomo, impegnato nella caccia al cinghiale, era in compagnia di un altro cacciatore. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, e' stato colpito accidentalmente alla testa dal compagno di caccia. L'uomo e' stato portato prima nell'ospedale di Rossano e poi in quello di Cosenza. Versa in gravi condizioni, ed e' attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. La procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta.