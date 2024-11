Feriti i conducenti di due veicoli coinvolti. In corso gli accertamenti riguardo la dinamica dell'impatto

Incidente frontale e traffico bloccato lungo la strada statale 106 a Rossano, vicino lo stadio.

Secondo quanto si è appreso sarebbero due i mezzi coinvolti: un pullman di lunga percorrenza della ditta “Ias Scura“ ed un suv della Volkswagen. Ad avere la peggio è stato il conducente dell automobile, trasportato in elisoccorso all' ospedale Annunziata di cosenza. Non sarebbe in pericolo di vita. A bordo del pullman viaggivano solo i due autisti che avrebbero riportato alcune contusioni.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto avrrebbe effettuato una anomala inversione di marcia.

Sul posto per i rilievi, gli agenti della polizia stradale coadiaviuti da una unità dei carabinieri di rossano.