Il paziente si trova nella sala rossa del pronto soccorso e non può essere trasferito in reparto. Il laboratorio del Giannettasio nei giorni festivi non processa i test e il campione verrà portato a Cosenza

Paziente intubato nella sala rossa del pronto soccorso del presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Rossano e non può essere trasferito nella divisione di Rianimazione poiché manca ancora l’esito del tampone.

In queste ore si sta cercando di trovare una soluzione per il reperimento di un mezzo che possa trasferire il campione a Cosenza al fine di processare in tempi rapidi e giungere all’esito in tempi brevi. Tutto questo perché il Laboratorio di microbiologia del Giannettasio, nei giorni festivi, non processa i tamponi per mancanza di personale. Altri pazienti sostano in Astanteria in attesa di ricovero ma senza gli esiti dei tamponi non possono accedere nei reparti.