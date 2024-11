Due persone arrestate in distinte operazioni condotte dagli agenti del commissariato

Un ragazzo di 21 anni, I.M., è stato arrestato dagli agenti del reparto di prevenzione del crimine del commissariato di Rossano per detenzione illegale di arma clandestina e di diverse cartucce di cui alcune caricate a piombo spezzato. L’arma, con matricola abrasa, è stata rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare, occultata all’interno di uno scaffale posto in un magazzino ad uso esclusivo dell’arrestato. Rinvenuta anche una modica quantità di marijuana.

Pregiudicato arrestato per spaccio

Inoltre il personale di polizia giudiziaria dello stesso commissariato jonico, nell’effettuare un controllo a Corigliano in casa di un noto pregiudicato, P.L. di 46 anni, ha rinvenuto circa venti grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. L’uomo è stata arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di droga.