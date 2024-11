Sequestrata l'area interessa in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Castrovillari su richiesta della locale procura

I militari della stazione carabinieri forestale di Rossano, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Castrovillari su richiesta della locale procura, hanno deferito due persone per occupazione abusiva di area demaniale ponendo sotto sequestro un tratto del greto del torrente “Celadi”.





L’attività investigativa ha consentito di accertare l’occupazione abusiva dell’area in questione per la realizzazione di una pista non autorizzata. Le due persone deferite dovranno rispondere di danneggiamento, deturpamento e occupazione di suolo demaniale e privato. Salgono così a 19 il numero delle persone deferite dall’inizio dell’anno nel territorio rossanese per il medesimo reato.