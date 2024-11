La vittima è un quarantenne di nazionalità rumena. L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 106 ionica, a Rossano, in provincia di Cosenza. Il camion dopo l’impatto ha proseguito la sua corsa

Rossano (CS) – Incidente mortale all’alba di oggi, sulla strada statale 106 ionica, a Rossano. Un camion ha investito una bici che transitava sulla statale. L’impatto non ha lasciato scampo al ciclista, un quarantenne di nazionalità rumena, morto sul colpo. Sulla stessa bici viaggiava anche la moglie della vittima sbalzata a qualche metro. Per la donna solo qualche contusione. Pare che i due rumeni si stessero recando al lavoro. La tragedia è avvenuta in contrada Momena, nei pressi della centrale Enel. Dalle testimonianza pare che il camionista, dopo l'incidente, abbia proseguito la corsa. L’uomo è attivamente ricercato dalla polizia stradale, accorsa sul posto insieme al personale dell'Anas.