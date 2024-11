Lo stoccaggio veniva realizzato attraverso il trasporto tramite un autocarro dall’oleificio senza alcuna autorizzazione e in violazione alla normativa vigente

Il titolare di un frantoio di Rossano è stato nei giorni scorsi denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, realizzazione abusiva di una vasca su area vincolata e alterazione dello stato dei luoghi. L’attività è stata effettuata dai militari della stazione carabinieri forestale di Rossano durante un accurato controllo di prevenzione del territorio. In particolare i militari all’interno del demanio fluviale del Torrente Grammisato hanno rinvenuto una vasca in cemento contenente un ingente quantitativo di sanse umide e acque di vegetazione prodotte da un frantoio oleario.

A seguito del ritrovamento si è proceduto ad accurate indagini di osservazione e controllo che hanno dato la possibilità di individuare il responsabile di tale reato. Lo stoccaggio di un ingente quantitativo di sanse umide e in maggiore entità di acque di vegetazione, veniva realizzato attraverso il trasporto tramite un autocarro dall’oleificio nella vasca posta all’interno del demanio fluviale senza alcuna autorizzazione e in violazione alla normativa vigente. Tale attività veniva effettuata inoltre in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.

Dai controlli è emerso anche che la vasca, posta sotto sequestro, era stata costruita abusivamente e che tale opera, la cui altezza è di due metri e mezzo e la cui lunghezza è di trenta metri, non è dotata di nessun sistema tendente a garantire la necessaria sicurezza pubblica e privata, essendo accessibile a chiunque.