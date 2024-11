Provvidenziale l’intervento della Guardia costiera che ha intercettato i due ad oltre 600 metri dalla spiaggia

Sul litorale della località Pantano-Martucci di Rossano due surfisti in difficoltà, non riuscendo a rientrare a terra a causa del forte vento proveniente da terra e delle onde del mare nel frattempo alzatesi, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. E' stata, infatti, inviata in zona la motovedetta CP 841 che ha intercettato i due surfisti ad oltre 600 metri dalla spiaggia. I militari della Guardia costiera hanno recuperato a bordo i surfisti, provati per la fatica di aver cercato di sfidare il mare forza 3 ed il forte vento. I due, rossanesi di 55 e 48 anni, sono stati quindi accompagnati in porto a Corigliano calabro, dove hanno potuto riabbracciare i propri cari sani e salvi.

La Guardia Costiera in questo scampolo di stagione invita bagnanti e diportisti alla prudenza nell'utilizzo del mare e delle spiagge, soprattutto quando - come in questi giorni - è previsto il passaggio di perturbazioni atmosferiche che possono rendere difficili le condizioni del mare non garantendo sempre un agevole rientro a terra. (AGI)