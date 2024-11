Un uomo, cittadino italiano ma residente in Sud America da 18 anni, continuava a percepire la pensione d'invalidità. L'ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite è di 75mila euro

Truffa ai danni dell'Inps ad opera di un cittadino italiano residente all'estero. E' avvenuto a Corigliano Calabro, dove la Guardia di Finanza ha scoperto che un cittadino, da anni stabilmente residente all'estero, continuasse a percepire un sussidio di invalidità civile causando un danno consistente all'Erario. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno, infatti, ricostruito l’elaborato iter seguito da un cittadino di Corigliano Calabro che ha consentito allo stesso di continuare a beneficiare di una cospicua pensione di invalidità pur non avendone più il diritto.

L'uomo, che non si recava mai personalmente a ritirare l’assegno pensionistico, non risiedeva più in Italia, bensì stabilmente all’estero, in Sud America, dal lontano 1995. Da ben 18 anni, infatti, a ritirare il premio era stato sempre un delegato in funzione di tutore. La legge prevede però che, tra i requisiti per poter beneficiare di prestazioni per invalidità civile, è necessario che il richiedente beneficio abbia la residenza in Italia, cosa che da ben 20 anni non si è verificata come accertato dalle Fiamme Gialle.

All’esito dell’attività investigativa, gli uomini della Compagnia di Rossano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Castrovillari due soggetti, il beneficiario e il tutore delegato, per i reati di truffa e falso ideologico ai danni dello Stato. L’ammontare complessivo delle somme illegittimamente ricevute è di circa 75.000 euro.