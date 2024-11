Rinvenuti in casa di un trentenne 200 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento

Nella giornata di ieri, gli uomini del commissariato di Polizia di Rossano hanno arrestato in flagranza di reato D.C.D, 30 anni, pluripregiudicato residente a Cassano Jonio e già raggiunto dal provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Durante una perquisizione domiciliare effettuata con il supporto dell’unità cinofila della questura di Vibo Valentia, l’uomo è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi pronte per lo spaccio.

Considerati i precedenti, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari.