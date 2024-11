Il massmediologo si appella al presidente della Regione Toscana affinché non si perda la memoria della ragazza morta per mano della ‘ndrangheta

Il massmediologo Klaus Davi, ha scritto al presidente della regione Toscana Enrico Rossi sul suo profilo Facebook. «Gentile Presidente, è di stamattina la notizia (Neanche una strada in ricordo di Rossella Casini) che il Comune di Palmi non ha voluto dedicare una via a Rossella Casini. La ragazza fiorentina morta, come ricorderà, per mano della ‘ndrangheta. Sono passati molti anni, e su questa vicenda la verità deve ancora venire a galla. Faccio appello a lei affinché le istituzioni toscane si impegnino perché la memoria di Rossella rimanga viva e il suo terribile sacrificio non sia inutile. La lotta alla mafia non si fa con i premi e i gonfaloni, ma contrastando le ‘ndrine concretamente sul territori e facendo prevalere la giustizia e lo Stato dove le mafie dettano legge. È molto più difficile fare così, ma altri metodi non ci sono, il resto sono chiacchiere. Pertanto mi appello a lei - che in più occasioni ha ricordato Rossella - affinché possa sensibilizzare le istituzioni toscane su questa vicenda».