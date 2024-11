Agenti della squadra Volante di Crotone hanno tratto in arresto un 51enne del luogo, G.M., con l'accusa di furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti in corso Mazzini dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta in un cantiere edile. L'uomo, alla vista degli agenti giunti sul posto, ha tentato di dileguarsi mentre imbracciava dei cavi, per impianti termoidraulici, in rame. Dopo le formalità di rito, è stato posto al regime degli arresti domiciliari.