L'insolito furto commesso da un incensurato cosentino di 48 anni nella cappella dell'ospedale Annunziata

Perché abbia rubato il messale rimane un mistero. L’insolita refurtiva è stata comunque recuperata dai carabinieri nel giro di pochi minuti. I militari hanno anche denunciato l’autore del furto, un incensurato di 48 anni residente nel cosentino.

La fuga tra i corridoi dell’ospedale

L’uomo ha assistito alla celebrazione eucaristica della Santa Pasqua nella piccola cappella dell’ospedale dell’Annunziata. Poi ha atteso che tutti andassero via, si è avvicinato all’altare ed ha sottratto il tradizionale libro utilizzato per il cerimoniale religioso, dandosi poi alla fuga a passo svelto tra i corridoi del nosocomio bruzio. La scena però, per quanto fulminea, è stata notata da una dipendente della struttura sanitaria la quale è riuscita a seguire il ladro nel parcheggio e ad annotare parte del numero di targa del veicolo con cui l'uomo si è allontanato.

Il volume ritrovato nell’auto del ladro

Grazie alla preziosa segnalazione i carabinieri della compagnia di Cosenza sono riusciti in breve tempo a risalire al proprietario dell’auto, residente in un comune limitrofo al capoluogo. I militari hanno allora intercettato il veicolo segnalato lungo la strada di collegamento tra Cosenza ed il centro di residenza dell’uomo. Una breve ispezione ha consentito di ritrovare il volume sul sedile posteriore. Il testo sacro è stato riconsegnato ai Frati Cappuccini della Cappella dell’ospedale che hanno ringraziato per il pronto ed efficace intervento delle forze dell’ordine.