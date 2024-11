Pregiudicato ai domiciliari per tentato furto aggravato e minacce

Un pregiudicato di Cassano allo Ionio è stato arrestato dai carabinieri della locale tenenza per tentato furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari, nel transitare in Contrada Pietre Puezzelle, insospettiti dal prolungato rumore di una motosega, sorprendevano il pregiudicato mentre caricava di legname un motocarro parcheggiato sul ciglio della strada.

Le grida del malvivente contro i carabinieri

L’uomo tentava di fuggire ma veniva bloccato poco fra le palazzine del quartiere popolare del “Timpone Rosso”. A quel punto provava ad allontanarsi a piedi, minacciando di morte i carabinieri e richiamando con grida l’attenzione di altri abitanti del rione. Nel frattempo anche la madre del soggetto aveva raggiunto il posto: unendosi agli insulti verso i militari, tentava di nascondere la motosega utilizzata dal figlio. Giungevano allora altre pattuglie dei carabinieri che ristabilivano l’ordine e la calma.

Denunciata la madre per minaccia a pubblico ufficiale

Dagli accertamenti risultava che il pregiudicato era entrato di nascosto nel terreno e senza alcuna autorizzazione aveva tagliato diversi alberi per ricavarne legna, verosimilmente da rivendere. Sulla base delle risultanze e dei gravi fatti accaduti, il soggetto 28enne, già sottoposto alle misure dell’avviso orale e dell’obbligo di dimora, veniva arrestato in flagranza e posto ai domiciliari per tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. La madre veniva denunciata per minaccia a pubblico ufficiale. La motosega utilizzata è stata sequestrata mentre tutta la legna è stata recuperata veniva restituita al legittimo titolare del fondo.