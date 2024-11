La refurtiva ritrovata in un terreno sito nel comune di Polia. Individuato e denunciato il proprietario del fondo

Aveva sottratto otto arnie in un’azienda agricola ma è stato subito rintracciato e denunciato dai Carabinieri della stazione di Soriano, nel Vibonese. Gli inquirenti, allertati dai titolari della stessa azienda, insieme ai militari della Stazione di Polia, hanno avviato le indagini per il recupero della refurtiva che, grazie anche al sistema GPS satellitare installato sull'alveare, è stato individuato in un terreno sito nel Comune di Polia. I militari, quindi, hanno raggiunto il luogo dove era stata occultata la refurtiva che è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Grazie alle indagini e' stato individuato il proprietario del fondo agricolo, un trentaquatrenne incensurato, denunciato.