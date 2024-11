Numerosi casi erano stati segnalati ai carabinieri che hanno avviato una serie di indagini

Sottraevano carburante da rivendere poi sul mercato nero. E' nell'ambito di questo genere di segnalazioni pervenute alla compagnia di Sellia Marina che i carabineri hanno avviato una serie di serrate indagini. Durante una perlustrazione notturna in territori isolati del comune di Simeri Crichi, i militari hanno individuato una macchina sospetta che tramite una strada privata usciva da un deposito di macchine per movimento terra.



All’intimazione dell’alt, l’autovettura si dava a precipitosa fuga, conseguendone un breve inseguimento con la gazzella dell’arma, che terminava con l’interruzione della fuga dell’auto. A bordo venivano identificati due catanzaresi 31enni, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, che nel bagagliaio celavano circa 300 litri di gasolio, sottratti da diversi automezzi tramite taniche e tubi in gomma. Inevitabilmente per i due soggetti sono scattate le manette. Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha convalidato i due arresti, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia per S.G.D. e nessuna ulteriore misura per M.G.

l.c.