Avevano sottratto capi d'abbigliamento e generi alimentari

I carabinieri di Scalea hanno bloccato tre donne di 46, 42 e 26 anni, ed una minorenne, figlia di una delle tre donne, tutte provenienti di Cosenza, per furto di capi d’abbigliamento da un negozio del popoloso centro della costa tirrenica. I militari, allertati dalla vittima del furto, hanno intercettato le tre donne a bordo di una Fiat 500. Sul veicolo, nel corso di una perquisizione, venivano trovati capi d’abbigliamento griffati per un valore complessivo di circa mille euro. Inoltre i carabinieri rinvenivano anche generi alimentari per circa 150 euro asportati da un supermercato di Santa Maria del Cedro e altri vestiti per un valore di 300 euro, rubati in un negozio di abbigliamento a Paola. Sono state poste agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre la minore è stata riaffidata ai genitori. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.