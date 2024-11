I carabinieri della stazione di San Pietro in Guarano hanno arrestato due persone, un cosentino di 47 anni ed un cittadino ucraino di 45 per il reato di furto aggravato in concorso. I militari li hanno sorpresi nel corso della notte, mentre si allontanavano in auto a tutta velocità da un negozio di abbigliamento di Via Verdi, a Rende. Dopo un breve inseguimento i due malviventi sono stati bloccati.

Recuperati duemila euro di refurtiva

Poco prima con l’ausilio di attrezzi da scasso avevano forzato la porta di ingresso dell’esercizio commerciale, portando via denaro contante e capi di vestiario per un valore complessivo di duemila euro, rinvenuti a bordo del veicolo e restituiti al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.