Hanno rubato generi alimentari, profumi e prodotti per un totale di 5000 euro, ma sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri di Crotone. Un uomo e tre donne hanno iniziato ieri mattina in un supermercato ma sono stati notati dal personale. Vistisi scoperti sono fuggiti a bordo di un'auto della quale i dipendenti del market sono riusciti a prendere alcuni numeri segnalati ai carabinieri. I militari della centrale operativa hanno diramato le ricerche e contattato i responsabili della sicurezza di altri supermercati fornendo le caratteristiche fisiche dei 4 venendo così a sapere che erano stati visti in un centro commerciale sulla Statale 106. Gli operatori della centrale, controllando le telecamere di sicurezza hanno individuato l'auto sospetta ed hanno inviato le pattuglie sul posto. All'uscita del supermercato i quattro sono stati fermati e la merce recuperata. Per Maria Mango, di 61 anni, Laura Mango (55), Antonio Mango (48) e Giulia De Rose (32) sono stati disposti gli arresti domiciliari.