Nel primo pomeriggio di ieri, 3 giugno 2022, a Carolei i carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in furto aggravato di un’autovettura, commesso, poco prima, a Cosenza.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i militari della Stazione Carabinieri di Carolei, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato due autovetture in sosta, con tre persone, in località Vadue.

Insospettiti della loro presenza, in relazione all’orario ed al luogo, hanno proceduto ad un controllo di polizia nei loro confronti, verificando che una delle due autovetture fosse stata oggetto di furto, poco prima, a Cosenza. Sul posto sono giunti, in supporto, due equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza, con cui i carabinieri della Stazione di Carolei, hanno riscontrato elementi di indagine tali da poter attribuire la responsabilità, a vario titolo, del furto aggravato alle tre persone, di età compresa tra i 24 e 34 anni.

L’autovettura, oggetto di furto, commesso dopo aver forzato la serratura della portiera lato guida ed il cilindretto di accensione, è stata restituita al legittimo proprietario. I tre arrestati sono stati sottoposti, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, agli arresti domiciliari a Cosenza, presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.