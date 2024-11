Approfittando dell’affluenza dovuta ai giorni di saldi, avevano sottratto abbigliamento per circa 200 euro

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rossano hanno arrestato per il reato di furto aggravato in concorso due donne ed un uomo, R.A.M., 23 anni, C.M.A., 36 anni e G.G., 29 anni, tutti di nazionalità romena. Si sono recati in un noto negozio di abbigliamento di Rossano, ubicato in viale Sant'Angelo, ed approfittando dell'affluenza all'interno dell'esercizio commerciale dovuta agli ultimi giorni di saldi, hanno cercato di confondersi quali normali clienti intenzionati ad acquistare. Invece, mentre uno vigilava che non vi fossero controlli da parte dei dipendenti, le altre due si impossessavano di alcuni vestiti che venivano nascosti alcuni sotto gli abiti indossati dai tre, altri in svariati sacchetti con cui gli stessi erano entrati.

Dopo aver arraffato abbigliamento per un valore di circa duecento euro, si sono diretti con decisione verso l'uscita tentando di darsi alla fuga ma, il loro intento, è stato interrotto dai dipendenti del negozio che, insospettiti dai movimenti e dagli atteggiamenti, sono riusciti a bloccarli all'interno dell'esercizio commerciale e ad attivare i carabinieri. I militari hanno raccolto le dichiarazioni dei lavoratori e proceduto alla perquisizione ed all'ispezione dei sospettati, rinvenendo tutta la merce che i tre avevano asportato, tra cui molti capi ancora con i cartellini attaccati. Espletate le formalità di rito, il Tribunale ha convalidato gli arresti. Mentre per l'uomo e una delle due donne non è stata disposta alcuna misura, la seconda donna, avendo già dei precedenti specifici, è stata condannata a scontare quattro mesi di reclusione agli arresti domiciliari.