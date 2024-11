L’operazione, denominata “Safety Car” e coordinata dai Carabinieri, ha permesso di smantellare una vera e propria associazione a delinquere dedita al furto di auto

Associazione a delinquere finalizzata a furto aggravato. È questo il reato contestato a venti persone appartenenti alla comunità rom di Catanzaro, arrestate questa mattina durante un blitz effettuato dagli uomini del Comando provinciale dei Carabinieri con l'ausilio della compagnia di Soveria e di Gasperina (si tratta di 16 ordinanze di cautelari in carcere e 4 ai domiciliari). È proprio da questo centro della provincia che è partita l'indagine ribattezzata “Safety Car” e finalizzata a colpire una vera e propria associazione dedita al furto di auto.



Come è stato chiarito dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri che ha coordinato le indagini, assieme al sostituto Viscomi, il furto era però finalizzato all'estorsione di somme di denaro da reinvestire poi in altre attività illecite come l'acquisto di sostanze stupefacenti.



L'indagine ha permesso di seguire le tracce di circa 44 autovetture, tutte restituite poi ai legittimi proprietari, abilmente occultate per poi chiedere il riscatto.

Destinatari ordinanza custodia cautelare in carcere:

Armando Abbruzzese, nato a Catanzaro, 33 anni

Franco Abbruzzese, nato a Catanzaro, 41 anni

Armidio Bevilacqua, nato a Catanzaro, 42 anni

Fabio Bevilacqua, nato a Catanzaro, 34 anni

Franco Bevilacqua, nato a Catanzaro, 42 anni

Luciano Bevilacqua, nato a Catanzaro, 29 anni

Vittorio Froio, nato a Catanzaro, 33 anni

Santo Mirarchi, nato a Catanzaro, 33 anni

Cosimo Damiano Passalacqua, nato a Catanzaro, 21 anni

Francesco Passalacqua, nato a Catanzaro, 27 anni

Leonardo Passalacqua, nato a Catanzaro, 44 anni

Giuseppe Rotundo, nato a Catanzaro, 23 anni

Alfonso Russo, nato a Catanzaro, 21 anni

Luciano Russo, nato a Catanzaro, 43 anni

Andrea Veneziano, nato a Catanzaro, 28 anni

Daniele Veneziano, nato a Catanzaro, 23 anni

Ai domiciliari:



Damiano Berlingiere, nato a Catanzaro, 40 anni

Fabio Bevacqua, nato a Catanzaro, 33 anni

Luca Bevacqua, nato a Catanzaro, 31 anni

Pasquale Rotundo, nato a Catanzaro, 29 anni

Luana Costa

