Gli uomini , entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato e posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida

Due uomini, Antonio Platarioti, 51 anni, ed Andrea Ursida, 39 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Taurianova con l'accusa di furto aggravato. I due, nello specifico, si sono resi responsabili di furto aggravato in concorso di pedane in legno utilizzate per il trasporto di derrate alimentari che si trovavano custodite all'interno del piazzale adibito ad area carico/scarico merci di un supermercato di Taurianova.

Gli uomini, al termine delle formalità di rito, sono stati associati ai rispettivi domicili in attesa dell'udienza di convalida, su disposizione della competente autorità giudiziaria.