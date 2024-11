I fatti si riferisco al settembre scorso quando una studentessa è stata avvicinata e strattonata da un uomo. Individuato, è stato posto ai domiciliari

I carabinieri di Cosenza Nord hanno arrestato per rapina D.E.R., 51 anni, cosentino dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare. I fatti risalgono allo scorso settembre, quando una studentessa che si trovava in Piazza Autolinee a Cosenza, e' stata avvicinata e strattonata da un uomo che le ha portato via uno zaino con all'interno dei libri ed un portafoglio con 80 euro. La ragazza ha denunciato l'accaduto al comandante della Stazione di Cosenza Nord.

L'intervento dei carabinieri ha permesso di identificare da subito il malvivente che e' stato denunciato all'autorita' giudiziaria, mentre lo zaino e' stato ritrovato in una via limitrofa al luogo della rapina con all'interno il denaro. Dopo le formalita' di rito, l'arrestato e' stato posto agli arresti domiciliari.