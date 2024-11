Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale dei minori di Catanzaro ha convalidato il fermo anche del secondo scafista che sarebbe stato al governo del barcone di migranti naufragato domanica scorsa davanti alle coste del crotonese.

Si tratta di H.I., 17 anni, di nazionalità pakistana, per il quale il gip Garcea ha disposto l'invio in un istituto di pena minorile avendone riconosciuto il ruolo determinante svolto prima come organizzatore del viaggio dei migranti e poi durante la navigazione. Nella giornata di ieri il gip di Crotone Michele Ciociola aveva convalidato il fermo di un altro scafista pakistano, Arslan Khalid, 25 anni, mentre un terzo scafista turco,Sami Fuat, di 50 anni, non è stato ancora interrogato in quanto sottoposto a quarantena per aver contratto il covid.