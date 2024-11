Lo comunica l'Anas in una nota. Per i veicoli diretti a nord prevista uscita obbligatoria a Mormanno

Anas comunica che, in considerazione dei flussi veicolari che si stanno rilevando questa mattina in direzione sud, in avvicinamento al doppio senso di circolazione tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno e delle previsioni di incremento per le prossime ore, ha attivato la prevista manovra di regolazione del traffico consistente nella messa a disposizione delle due corsie di marcia disponibili in direzione sud tra Laino Borgo e Mormanno al fine di agevolare il flusso d’esodo.

Per i veicoli diretti a nord è prevista l’uscita obbligatoria presso Mormanno e il rientro in A3 presso Laino Borgo.