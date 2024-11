Ieri sera ha seminato il terrore in un centro scommesse del reggino, dove è entrato sparando all'impazzata. La fuga è durata solo poche ore, l'uomo è stato individuato ed arrestato

Poco prima delle 18, nella serata di ieri, un uomo è entrato armato di fucile in un centro scommesse di Saline Joniche, seminando il panico tra i giocatori e i titolari. L'uomo ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, ma per fortuna non sono registrati feriti. Dopo aver scaricato il fucile, l'uomo si è dato alla fuga con l'auto che aveva parcheggiato a pochi metri dal centro scommesse. Immediato l'intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dell'Arma di Melito Porto Salvo. Gli inquirenti hanno avviato immediatamente la caccia all'uomo che è stato individuato ed arrestato nella notte.