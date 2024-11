Situazione definita «grave» dai commissari prefettizi che guidano il Comune, costretti a convocare il Centro operativo per le emergenze e a emettere anche un divieto per usi alimentari

È emergenza acqua anche a Tropea. Alla vigilia di Ferragosto, con le vie del borgo e le spiagge piene di turisti e temperature roventi da fronteggiare, la carenza idrica si abbatte come una scure sulla Perla del Tirreno. In un’ordinanza firmata stamane dalla commissione straordinaria che guida il Comune, la situazione viene definita «grave» e si riconduce a una «ulteriore rottura dell’adduzione Sorical». Tanti i disagi, amplificati appunto dall’aumento della popolazione in questo periodo e dai tanti esercizi commerciali e strutture ricettive aperte.

In attesa che vengano completati i lavori sulle condutture e che sia ripristinata la normale fornitura d’acqua, si sta provvedendo a rifornire la popolazione del prezioso liquido.