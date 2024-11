In vista dell'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, la Guardia Costiera di Soverato ha emanato un'ordinanza che prescrive dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 01 di domani, nello specchio acqueo antistante il Comune di Soverato compreso tra il Circolo Velico e il lido “Il Pirata” il divieto di navigare, ancorare e sostare con qualunque unità; di praticare la balneazione; di effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; di svolgere attività di pesca di qualunque natura; di esercitare qualsivoglia attività connessa con l’uso del mare. I divieti si sono ritenuti necessari, si legge nell'ordinanza per salvaguardare la sicurezza delle persone e della vita umana in mare nonché la sicurezza della navigazione. Per tale ragione si ordina l'interdizione del tratto di specchio d'acqua soveratese.



l.c.