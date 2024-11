Giornata in Calabria martedì per Matteo Salvini: il ministro dell'Interno sarà alle 11.15 a Palmi, dove visiterà un immobile confiscato alla mafia e destinato a diventare sede del commissariato di Polizia, e alle 12.30 a San Ferdinando per un sopralluogo alla nuova e vecchia tendopoli che ospita cittadini stranieri, in parte impiegati in lavori agricoli stagionali. Al termine di entrambe le visite il ministro incontrerà la stampa.