«È sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito, boss della ‘ndrangheta, sia riuscito a fuggire da una galera dell’Uruguay mentre era in attesa di essere estradato in Italia». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando la notizia arrivata dal Paese sudamericano e aggiungendo: «Mi prendo due impegni. Primo: fare piena luce sulle modalità dell’evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo. Secondo: continueremo a dare la caccia a Morabito, ovunque sia, per sbatterlo in galera come merita».

LEGGI ANCHE: Uruguay, evade il boss Rocco Morabito: era in attesa di estradizione

Narcotraffico, il boss Rocco Morabito sarà estradato in Italia

‘Ndrangheta, l’Uruguay dice sì all’estradizione di Rocco Morabito (VIDEO)

Minniti su arresto Morabito: “Un altro importante risultato dello Stato contro la criminalità organizzata”

‘Ndrangheta, catturato in Uruguay il boss latitante Rocco Morabito (VIDEO)