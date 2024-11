Il ministro dell’Interno annuncia di non voler partecipare al colloquio con i primi cittadini: «Non si può parlare con chi non conosce la materia»

«In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io». Lo dice il vice premier, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. «Io - sottolinea - lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri dai loro Paesi, e per evitare il rischio che muoiano nel deserto o nel Mediterraneo. L'Italia è stata troppo a lungo un porto aperto, mentre l'Europa se ne infischiava dei migranti e ci derideva. Ora basta. Non si possono fare concessioni sui principi e il principio è che qui, se non attraverso i corridoi umanitari e in maniera controllata e legale, non entra più nessuno. Questa è la linea e non si cambia».

«Nessuna crisi di Governo»

Per il leader della Lega non ci sarà nessuna crisi di governo, perché quella con Di Maio è «una coabitazione che funziona. E sono contento che sia tornato Di Battista dalla sua vacanza, così ci da' una mano. Ognuno dice la sua ma intanto facciamo tante cose insieme, e più di quelli che ci hanno preceduto. Non c’è niente di male ad avere qualche opinione diversa, questa è la politica», «da solo non sarei riuscito a fare quello che stiamo facendo insieme ai 5Stelle».

«Non incontrerò i sindaci»

Sul decreto sicurezza, «per qualcuno che protesta, invece di amministrare le proprie città, ce ne sono molto altri, la maggioranza, e di ogni colore politico, che con molto realismo e buon senso ha capito che si tratta di provvedimenti capaci di rendere più facile il loro lavoro e più sicura la vita di tutti. Solo chi è prevenuto non lo sa». Salvini dice che non andrà a Palazzo Chigi a incontrare i sindaci insieme al premier Conte «non si può parlare con chi non conosce la materia. Si vede che alcuni sindaci, al contrario di tanti altri, non hanno letto il decreto. Sennò non direbbero quello che dicono».

Tagli agli stipendi dei parlamentari

Sul taglio dello stipendio dei parlamentari: «Quella una priorità? Di priorità ce ne sono almeno 50. Per me il lavoro è la grande priorità. E la prima cosa da fare adesso, quella che poi mi sta a cuore insieme alla legittima difesa, sono i decreti per smantellare la legge Fornero, cioè per restituire e milioni di italiani il diritto alla pensione e al lavoro».

LEGGI ANCHE: Decreto sicurezza, a Salvini i sindaci calabresi non fanno paura

Decreto sicurezza, Oliverio con i sindaci “disobbedienti”: «Legge da stoppare»

Pino Greco (Mdp): «No al decreto sicurezza, solidarietà ai sindaci dissidenti»

Decreto sicurezza, il sindaco di Crotone: «Accolti 24 migranti lasciati per strada»

Primi effetti del Decreto sicurezza: 24 migranti lasciano il Cara di Crotone