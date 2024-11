Momenti di apprensione hanno caratterizzato la tradizionale Affrontata a San Calogero. La statua della Madonna infatti, portata in spalla dai portantini, è quasi caduta a terra durante il rito. Uno dei portatori è scivolato durante la corsa inciampando sui capelli della Vergine che erano caduti. Fortunatamente i portantini sono riusciti a gestire l’accaduto.

La statua non ha toccato il suolo ed è rimasta intatta. Urla e pianti hanno accompagnato la quasi caduta in quanto tradizionalmente la cattiva riuscita della manifestazione è ritenuta cattivo presagio per i credenti. Non è la prima volta che nel Vibonese la statua della Madonna cade. Nella Pasqua del 2017 era toccato a Pizzoni. In quel caso la statua – a differenza di San Calogero – si era spezzata.