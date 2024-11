La donna è stata trasferita in Pronto soccorso a Vibo Valentia dove le sono stati applicati diversi punti di sutura in testa

Brutale aggressione nel pomeriggio di oggi nella frazione Calimera di San Calogero. Teatro del misfatto una località di campagna, in contrada Ruggero, dove una donna di 65 anni è stata colpita dal marito con un corpo contundente, probabilmente con un bastone o una zappa. Scattato l'allarme, la donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo dove le sono stati applicati diversi punti di sutura alla testa ed è stata sottoposta ad una Tac. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione che si sono messi alla ricerca del marito, un 67enne del luogo, ex infermiere per sottoporlo a fermo. L’uomo è tuttora attivamente ricercato.

Aggiornamento

L'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato a piede libero. Alla moglie sono stati diagnosticati diversi traumi giudicati guaribili in sette giorni dai sanitari dell'ospedale di Vibo.